MARCHÉ DE NOËL

Caux-et-Sauzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël des créateurs organisé au profit de la coopérative scolaire de l’école.

Buvette et restauration sur place

.

Caux-et-Sauzens 11170 Aude Occitanie +33 6 11 81 79 36 animationcauxetsauzens@gmal.com

English :

Designers’ Christmas market organized in aid of the school cooperative.

Refreshments and catering on site

L’événement MARCHÉ DE NOËL Caux-et-Sauzens a été mis à jour le 2025-12-03 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme