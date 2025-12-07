MARCHÉ DE NOËL Caux-et-Sauzens
Caux-et-Sauzens Aude
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de Noël des créateurs organisé au profit de la coopérative scolaire de l’école.
Buvette et restauration sur place
Caux-et-Sauzens 11170 Aude Occitanie +33 6 11 81 79 36 animationcauxetsauzens@gmal.com
English :
Designers’ Christmas market organized in aid of the school cooperative.
Refreshments and catering on site
