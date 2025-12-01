Marché de Noël Salle des fêtes Cavan

Marché de Noël

Salle des fêtes 5 Place de l'Église Cavan Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël à la salle des fêtes

Faites vos emplettes avant Noël, profitez de la présence d’artisans locaux. Et pour les enfants présence du Père Noël, balades. Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes 5 Place de l’Église Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

L'événement Marché de Noël Cavan a été mis à jour le 2025-12-03