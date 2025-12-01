Marché de Noël Salle des fêtes Cavan
Marché de Noël Salle des fêtes Cavan dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes 5 Place de l'Église Cavan Côtes-d'Armor
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché de Noël à la salle des fêtes
Faites vos emplettes avant Noël, profitez de la présence d'artisans locaux. Et pour les enfants présence du Père Noël, balades. Buvette et restauration sur place.
Salle des fêtes 5 Place de l'Église Cavan 22140 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55
