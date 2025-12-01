Marché de Noël Salle des fêtes Cavan

Marché de Noël Salle des fêtes Cavan dimanche 14 décembre 2025.

Salle des fêtes 5 Place de l’Église Cavan Côtes-d’Armor

Marché de Noël à la salle des fêtes
Faites vos emplettes avant Noël, profitez de la présence d’artisans locaux. Et pour les enfants présence du Père Noël, balades. Buvette et restauration sur place.   .

Salle des fêtes 5 Place de l’Église Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55 

