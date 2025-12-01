Marché de Noël Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer

Pour la 26éme année, l’association Chés Piots de Cayeux organise son traditionnel marché de Noël.

La place du marché va être transformée pour l’occasion en véritable village de Noël avec près de 80 cabines.

Vous y retrouverez de nombreux exposants, que nous sélectionnons avec grande attention pour vous proposer des produits de qualité.

Ainsi au fil de votre promenade vous pourrez préparer vos cadeaux pour petits et grands cadres de la Baie de Somme, produits en tissage, objets gravés à la main, foulards de soie, bijoux, livres jeunesse, jeux en bois, savons artisanaux, bougies, aquarelles…

De nombreuses cabines proposeront également des décorations, pour vos tables de fêtes mais aussi pour votre intérieur compositions florales, décorations en bois et autres matières, crèches, décorations pour sapin,

couronnes de Noël, bois flotté.

Puis, pour vos tables de fête vous pourrez trouver les meilleurs produits auprès de nos exposants, le terroir picard sera très bien représenté mais plus largement des spécialités françaises et du monde seront aussi à déguster miel, confiseries, tartes au Maroilles, saumon fumé, foie gras, huitres, produits du terroir picard, saucissons secs, pain d’épice, confitures artisanales, vins d’Alsace, Champagne, bières artisanales locales.

Vous aurez la possibilité de vous restaurer durant tout le week-end sur place, le midi et pour le goûter Hot Dog, tartines chaudes au fromage, ficelles picardes, tartiflettes, tripes, croques monsieur, crêpes, gaufres salées et sucrées, panini, bouchées à la reine…

Surtout ne partez pas sans goûter au vin chaud de Chés Piots de Cayeux !

Durant tout le week-end vous pourrez profiter de la diversité des animations musicales qui vont se succéder sur le marché, ce qui fera plaisir aux grands comme aux petits.

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

For the 26th year, the « Chés Piots de Cayeux » association is organizing its traditional Christmas market.

For the occasion, the market square will be transformed into a veritable Christmas village, with some 80 booths.

You’ll find a host of exhibitors, all carefully selected to offer you quality products.

As you stroll along, you’ll be able to prepare gifts for young and old alike: frames from the Baie de Somme, weaving products, hand-engraved objects, silk scarves, jewelry, children’s books, wooden games, handmade soaps, candles, watercolors?

Numerous booths will also be offering decorations for your festive tables, as well as for your home: floral arrangements, decorations in wood and other materials, cribs, Christmas tree decorations,

christmas wreaths, driftwood.

Then, for your festive tables, you’ll be able to find the very best products from our exhibitors. Picardy terroir will be very well represented, but French and world specialities will also be on offer: honey, confectionery, Maroilles tarts, smoked salmon, foie gras, oysters, Picardy terroir products, dry sausages, gingerbread, artisan jams, Alsace wines, Champagne, local craft beers.

All weekend long, you’ll be able to enjoy on-site lunch and snacks: hot dogs, hot cheese sandwiches, ficelles picardes, tartiflettes, tripes, croques monsieur, crêpes, sweet and savoury waffles, paninis, bouchées à la reine?

And don’t leave without sampling some mulled wine from « Chés Piots de Cayeux »!

Throughout the weekend, you’ll be able to enjoy a wide range of musical entertainment at the market, to the delight of young and old alike.

German :

Zum 26. Mal veranstaltet der Verein « Chés Piots de Cayeux » seinen traditionellen Weihnachtsmarkt.

Der Marktplatz wird zu diesem Anlass in ein echtes Weihnachtsdorf mit etwa 80 Hütten verwandelt.

Sie werden dort zahlreiche Aussteller finden, die wir mit großer Sorgfalt auswählen, um Ihnen Qualitätsprodukte anbieten zu können.

So können Sie bei Ihrem Spaziergang Geschenke für Groß und Klein vorbereiten: Bilderrahmen aus der Sommebucht, Webereiprodukte, handgeschnitzte Objekte, Seidentücher, Schmuck, Jugendbücher, Holzspiele, handgemachte Seifen, Kerzen, Aquarelle?

Viele Hütten bieten auch Dekorationen für Ihre Festtagstafeln, aber auch für Ihr Zuhause an: Blumenarrangements, Dekorationen aus Holz und anderen Materialien, Krippen, Baumschmuck,

weihnachtskränze, Treibholz.

Für Ihre Festtagstafel können Sie bei unseren Ausstellern die besten Produkte finden. Die Region Picardie ist sehr gut vertreten, aber es gibt auch französische und internationale Spezialitäten zu probieren: Honig, Süßwaren, Maroilles-Torten, Räucherlachs, Gänseleber, Austern, regionale Produkte aus der Picardie, Trockenwürste, Lebkuchen, hausgemachte Konfitüren, Elsässer Weine, Champagner, lokale Biersorten.

Sie haben das ganze Wochenende über die Möglichkeit, sich mittags und abends vor Ort zu verpflegen: Hot Dogs, warme Käsebrote, Picardische Schnüre, Tartiflettes, Kutteln, Croques Monsieur, Crêpes, süße und herzhafte Waffeln, Panini, Königinnenhappen?

Verlassen Sie das Haus nicht, ohne den Glühwein von « Chés Piots de Cayeux » zu probieren!

Während des gesamten Wochenendes können Sie von der Vielfalt der musikalischen Darbietungen auf dem Markt profitieren, die Groß und Klein gleichermaßen begeistern werden.

Italiano :

Per il 26° anno, l’associazione « Chés Piots de Cayeux » organizza il suo tradizionale mercatino di Natale.

Per l’occasione, la piazza del mercato si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio con quasi 80 bancarelle.

Troverete tantissimi standisti, tutti accuratamente selezionati per offrirvi prodotti di qualità.

Passeggiando, potrete preparare regali per grandi e piccini: cornici della Baie de Somme, prodotti di tessitura, oggetti incisi a mano, sciarpe di seta, gioielli, libri per bambini, giochi in legno, saponi fatti a mano, candele, acquerelli?

Molti stand venderanno anche decorazioni per le vostre tavole festive e per la vostra casa: composizioni floreali, decorazioni in legno e altri materiali, presepi, decorazioni per l’albero di Natale,

ghirlande natalizie e legni di deriva.

Per le vostre tavole festive, poi, potrete trovare i migliori prodotti dei nostri espositori. I prodotti locali della Piccardia saranno molto ben rappresentati, ma saranno offerte anche specialità francesi e internazionali: miele, pasticceria, crostate di Maroilles, salmone affumicato, foie gras, ostriche, prodotti locali della Piccardia, salsicce secche, pan di zenzero, marmellate fatte in casa, vini dell’Alsazia, Champagne e birre artigianali locali.

Per tutto il fine settimana, potrete mangiare sul posto, a pranzo e a merenda: hot dog, panini caldi al formaggio, ficelles piccarde, tartiflettes, trippa, croques monsieur, crêpes, cialde dolci e salate, panini, bouchées à la reine?

E non andate via senza aver provato il vin brulé di « Chés Piots de Cayeux »!

Per tutto il fine settimana, il mercato offrirà un’ampia gamma di intrattenimenti musicali che faranno la gioia di grandi e piccini.

Espanol :

Por 26º año, la asociación « Chés Piots de Cayeux » organiza su tradicional mercado navideño.

Para la ocasión, la plaza del mercado se transformará en un auténtico pueblo navideño con cerca de 80 puestos.

Encontrará numerosos puestos, todos ellos cuidadosamente seleccionados para ofrecerle productos de calidad.

Mientras pasea, podrá preparar regalos para grandes y pequeños: marcos de fotos de la Bahía de Somme, productos de tejeduría, objetos grabados a mano, pañuelos de seda, joyas, libros infantiles, juegos de madera, jabones artesanales, velas, acuarelas?

Muchos de los puestos también venderán adornos para sus mesas festivas, así como para su hogar: arreglos florales, decoraciones en madera y otros materiales, belenes, adornos para el árbol de Navidad,

coronas de Navidad y madera flotante.

Además, para sus mesas festivas, podrá encontrar los mejores productos de nuestros expositores. Los productos locales de Picardía estarán muy bien representados, pero también se ofrecerán especialidades francesas e internacionales: miel, confitería, tartas de Maroilles, salmón ahumado, foie gras, ostras, productos locales de Picardía, embutidos secos, pan de especias, mermeladas caseras, vinos de Alsacia, champán y cervezas artesanales locales.

Durante todo el fin de semana, podrá comer in situ, a la hora del almuerzo y de la merienda: perritos calientes, bocadillos calientes de queso, ficelles de Picardía, tartiflettes, callos, croques monsieur, crêpes, gofres dulces y salados, paninis, bouchées à la reine?

Y no se vaya sin probar el vino caliente de « Chés Piots de Cayeux »

Durante todo el fin de semana, podrá disfrutar en el mercado de un amplio abanico de espectáculos musicales que harán las delicias de grandes y pequeños.

