Marché de Noël | Cayres Cayres

Marché de Noël | Cayres
Le bourg Cayres Haute-Loire
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Le marché de Noël de Cayres.
Le bourg Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.cayres@gmail.com
English :
Cayres Christmas market.
German :
Der Weihnachtsmarkt in Cayres.
Italiano :
Il mercatino di Natale di Cayres.
Espanol :
El mercado navideño de Cayres.
