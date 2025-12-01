MARCHE DE NOEL PLACE HENRI BARBUSSE Cazères
MARCHE DE NOEL PLACE HENRI BARBUSSE Cazères dimanche 21 décembre 2025.
MARCHE DE NOEL
PLACE HENRI BARBUSSE Boulevard Jean Jaurès Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Marché de Noël à Cazères.
Le CAC (Commerce et Artisanat Cazérien) vous invite au marché de Noël de Cazères.
Tout un programme d’animations encore cette année. .
PLACE HENRI BARBUSSE Boulevard Jean Jaurès Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie cac20124@orange.fr
English :
Christmas market in Cazères.
L’événement MARCHE DE NOEL Cazères a été mis à jour le 2025-12-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE