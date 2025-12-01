MARCHE DE NOEL PLACE HENRI BARBUSSE Cazères

MARCHE DE NOEL

PLACE HENRI BARBUSSE Boulevard Jean Jaurès Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Marché de Noël à Cazères.

Le CAC (Commerce et Artisanat Cazérien) vous invite au marché de Noël de Cazères.

Tout un programme d’animations encore cette année. .

cac20124@orange.fr

English :

Christmas market in Cazères.

