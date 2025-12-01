Marché de Noël frênes Ceaucé
Marché de Noël frênes Ceaucé samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
frênes bourg Ceaucé Orne
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00
2025-12-20
Marché de Noël de Céaucé
de 14h à 21h
Marché de Noël avec exposants (artisants, produits locaux)
Espace restauration (salés, sucrés, boissons chaudes et froides, …) .
frênes bourg Ceaucé 61330 Orne Normandie +33 7 50 06 82 20 ceauce.villagelumiere@gmail.com
