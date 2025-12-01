Marché de Noël frênes Ceaucé

Marché de Noël

frênes bourg Ceaucé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Marché de Noël de Céaucé

de 14h à 21h

Marché de Noël avec exposants (artisants, produits locaux)

Espace restauration (salés, sucrés, boissons chaudes et froides, …) .

frênes bourg Ceaucé 61330 Orne Normandie +33 7 50 06 82 20 ceauce.villagelumiere@gmail.com

