Marché de Noël Celles-sur-Belle
Marché de Noël Celles-sur-Belle samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Village de Noël
– Stands de producteurs locaux et de créateurs
– Tours de camion de pompier au profit du Téléthon
– Buvette et restauration
– Présence de la mascotte Pompy et du Père Noël .
Abbaye Royale Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 07 96 74
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Pays Mellois