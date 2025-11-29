Marché de Noël

Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Village de Noël

– Stands de producteurs locaux et de créateurs

– Tours de camion de pompier au profit du Téléthon

– Buvette et restauration

– Présence de la mascotte Pompy et du Père Noël .

Abbaye Royale Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 07 96 74

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Pays Mellois