Marché de Noël Celles-sur-Belle

Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29
2025-11-29

Village de Noël

– Stands de producteurs locaux et de créateurs
– Tours de camion de pompier au profit du Téléthon
– Buvette et restauration
– Présence de la mascotte Pompy et du Père Noël   .

Abbaye Royale Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 07 96 74 

