Marché de Noël (Centre municipal socioculturel Jacques Cartier) Brive-la-Gaillarde
place Jacques Cartier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-10
2025-12-09 2025-12-10
Au programme:
Ateliers créatifs, stand de maquillage, spectacle, déambulations, borne à selfie, chalet des saveurs. .
place Jacques Cartier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 34 60
