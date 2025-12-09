Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël (Centre municipal socioculturel Jacques Cartier) Brive-la-Gaillarde

Marché de Noël (Centre municipal socioculturel Jacques Cartier) Brive-la-Gaillarde mardi 9 décembre 2025.

place Jacques Cartier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-10

Date(s) :
2025-12-09 2025-12-10

Au programme:
Ateliers créatifs, stand de maquillage, spectacle, déambulations, borne à selfie, chalet des saveurs.   .

place Jacques Cartier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 34 60 

