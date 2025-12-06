Marché de Noël Céramique de Noël 2025 Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Marché de Noël Céramique de Noël 2025

Rue du Couvent Le Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Exposition d’hiver Céramique de Noël

Le Couvent de Treigny sera paré de ses plus belles décorations festives et olfactives, un délicieux mélange d’odeurs d’épices et de chocolat, vous entraineront à la découverte d’objets exclusivement en céramique, installés dans les 6 salles du Couvent.

Ce 1er week-end de décembre, vous permettra ainsi de préparer sereinement vos présents, fabriqués de façon artisanale et locale.

EXPOSITION Céramique de Noël , organisée par l’Association, avec 15 céramistes locaux.

Les exposants Marion CHAIX, Isabelle DAUCOURT, Isabelle DEBRUYÈRE, Mathilde DÉLAS, Marianne FAU, Marie-Noëlle GOTHY, Évelyne HENARD, Nathalie LANDOT, Marie-Pierre MÉHEUST, Caroline MEUNIER, Louise PILLET, Aurélie PROUDOM, Nathalie RICHARD, Thomas RICHARDOT, Milena VIOLETTE.

ATELIER Déco de Noël , gratuit, au Couvent, les enfants pourront exprimer leur imaginaire, en décorant, coloriant, modelant, des petits sujets en céramique à accrocher à leur sapin de Noël.

TOMBOLA de Noël, tirage le dimanche à 17h, tenter de gagner une pièce de votre choix parmi celles présentées par les exposants, d’une valeur de 50€.

BUVETTE de Noël, vin et chocolat chauds, café-céramique, gourmandises, gâteaux maison, crêpes… de quoi se restaurer et se réchauffer avec des produits faits maison. .

