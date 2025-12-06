Marché de Noël Céramique de Noël 2025 Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Marché de Noël Céramique de Noël 2025 Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël Céramique de Noël 2025
Rue du Couvent Le Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Exposition d’hiver Céramique de Noël
Le Couvent de Treigny sera paré de ses plus belles décorations festives et olfactives, un délicieux mélange d’odeurs d’épices et de chocolat, vous entraineront à la découverte d’objets exclusivement en céramique, installés dans les 6 salles du Couvent.
Ce 1er week-end de décembre, vous permettra ainsi de préparer sereinement vos présents, fabriqués de façon artisanale et locale.
EXPOSITION Céramique de Noël , organisée par l’Association, avec 15 céramistes locaux.
Les exposants Marion CHAIX, Isabelle DAUCOURT, Isabelle DEBRUYÈRE, Mathilde DÉLAS, Marianne FAU, Marie-Noëlle GOTHY, Évelyne HENARD, Nathalie LANDOT, Marie-Pierre MÉHEUST, Caroline MEUNIER, Louise PILLET, Aurélie PROUDOM, Nathalie RICHARD, Thomas RICHARDOT, Milena VIOLETTE.
ATELIER Déco de Noël , gratuit, au Couvent, les enfants pourront exprimer leur imaginaire, en décorant, coloriant, modelant, des petits sujets en céramique à accrocher à leur sapin de Noël.
TOMBOLA de Noël, tirage le dimanche à 17h, tenter de gagner une pièce de votre choix parmi celles présentées par les exposants, d’une valeur de 50€.
BUVETTE de Noël, vin et chocolat chauds, café-céramique, gourmandises, gâteaux maison, crêpes… de quoi se restaurer et se réchauffer avec des produits faits maison. .
Rue du Couvent Le Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 75 38
English : Marché de Noël Céramique de Noël 2025
German : Marché de Noël Céramique de Noël 2025
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Céramique de Noël 2025 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-11-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)