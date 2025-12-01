Marché de Noël céramique La HALLE Dieulefit

Marché de Noël céramique

La HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-28 17:00:00

2025-12-17

PROFUSION organise son marché de Noël. Cette 4eme édition accueillera 20 céramistes du territoire avec diverses animations. Nous vous attendons nombreux pour découvrir nos métiers et remplir votre hotte de Noël.

La HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes profusion.association@gmail.com

English :

PROFUSION organizes its Christmas market. This 4th edition will welcome 20 local ceramists with a variety of activities. We look forward to seeing you there to discover our crafts and fill your Christmas stocking.

German :

PROFUSION organisiert seinen Weihnachtsmarkt. Diese 4. Ausgabe wird 20 Keramiker aus der Region mit verschiedenen Animationen begrüßen. Wir erwarten Sie zahlreich, um unsere Berufe zu entdecken und Ihren Weihnachtskorb zu füllen.

Italiano :

PROFUSION organizza il suo mercatino di Natale. Questa quarta edizione accoglierà 20 ceramisti della regione con una varietà di attività. Vi aspettiamo per saperne di più sul nostro lavoro e per riempire la vostra calza di Natale.

Espanol :

PROFUSION organiza su mercado de Navidad. Esta 4ª edición acogerá a 20 ceramistas de la región con diversas actividades. Esperamos verle allí para que conozca mejor nuestro trabajo y llene su calcetín de Navidad.

