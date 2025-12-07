Marché de Noël Rue de la République Cérans-Foulletourte
Marché de Noël Rue de la République Cérans-Foulletourte dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue de la République Espace Gérard Véron Cérans-Foulletourte Sarthe
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël à Cérans Foulletourte
Les exposants et d’autres surprises vous y attendent ! Buvette et restauration sur place. .
Rue de la République Espace Gérard Véron Cérans-Foulletourte 72330 Sarthe Pays de la Loire +33 7 67 54 12 46 cdfceransfoulletourte@gmail.com
English :
Christmas market in Cérans Foulletourte
German :
Weihnachtsmarkt in Cérans Foulletourte
Italiano :
Mercatino di Natale a Cérans Foulletourte
Espanol :
Mercado de Navidad en Cérans Foulletourte
