Marché de Noël Rue de la République Cérans-Foulletourte

Marché de Noël

Rue de la République Espace Gérard Véron Cérans-Foulletourte Sarthe

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de Noël à Cérans Foulletourte

Les exposants et d’autres surprises vous y attendent ! Buvette et restauration sur place. .

Rue de la République Espace Gérard Véron Cérans-Foulletourte 72330 Sarthe Pays de la Loire +33 7 67 54 12 46 cdfceransfoulletourte@gmail.com

English :

Christmas market in Cérans Foulletourte

German :

Weihnachtsmarkt in Cérans Foulletourte

Italiano :

Mercatino di Natale a Cérans Foulletourte

Espanol :

Mercado de Navidad en Cérans Foulletourte

