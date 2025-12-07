Marché de Noël Cercoux
Marché de Noël Cercoux dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
salle des fêtes Cercoux Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
A la salle des fêtes, divers exposants et animations, …Restauration sur place
salle des fêtes Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 73 05 mairie@cercoux.fr
English :
In the village hall, various exhibitors and events, …Catering on site
German :
In der Festhalle, verschiedene Aussteller und Animationen, …Verpflegung vor Ort
Italiano :
Nella sala del villaggio, vari espositori ed eventi, …Ristorazione in loco
Espanol :
En el salón del pueblo, varios expositores y eventos, …Catering in situ
