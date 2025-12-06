Marché de Noël

Place du Marché Cerdon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 13:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël Vente d’objets et produits de Noël par les associations de Cerdon.

Vente de paëlla à emporter par la Cerdon en Choeur (Réservations conseillées au 06 09 34 80 51)

Animations cerdon en choeur & Harmonie Sauldre et Sologne

– par les associations cerdonnaises – .

Place du Marché Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 00 20

English :

L’événement Marché de Noël Cerdon a été mis à jour le 2025-12-01 par OT SULLY-SUR-LOIRE