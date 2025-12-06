Marché de Noël Cerdon
Marché de Noël Cerdon samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Place du Marché Cerdon Loiret
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06 13:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël Vente d’objets et produits de Noël par les associations de Cerdon.
Vente de paëlla à emporter par la Cerdon en Choeur (Réservations conseillées au 06 09 34 80 51)
Animations cerdon en choeur & Harmonie Sauldre et Sologne
– par les associations cerdonnaises – .
Place du Marché Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 00 20
English :
