Marché de Noël Céreste

Marché de Noël Céreste samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Place du Général De Gaule Céreste Alpes-de-Haute-Provence

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Marché de noël dans le village avec de nombreuses animations !

Place du Général De Gaule Céreste 04280 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 41 55 36 26 cereste.animation@gmail.com

English :

Christmas market in the village with lots of entertainment!

German :

Weihnachtsmarkt im Dorf mit vielen Animationen!

Italiano :

Mercatino di Natale in paese con tanto di animazione!

Espanol :

Mercadillo navideño en el pueblo con muchas actividades de animación

