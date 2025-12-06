Marché de Noël Céreste
Marché de Noël Céreste samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Place du Général De Gaule Céreste Alpes-de-Haute-Provence
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Marché de noël dans le village avec de nombreuses animations !
Place du Général De Gaule Céreste 04280 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 41 55 36 26 cereste.animation@gmail.com
English :
Christmas market in the village with lots of entertainment!
German :
Weihnachtsmarkt im Dorf mit vielen Animationen!
Italiano :
Mercatino di Natale in paese con tanto di animazione!
Espanol :
Mercadillo navideño en el pueblo con muchas actividades de animación
L’événement Marché de Noël Céreste a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon