Marché de Noël Mairie Cérilly

Marché de Noël

Début : 2025-11-16 09:30:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Cérilly Loisirs Animations organise un marché de Noël avec plus de 100 exposants et la présence du Père Noël et de Mère Noël !

Manèges, maquillage, balade en calèche à partir de 14h pour les plus jeunes, buvette avec vin chaud pour les plus grands.

Mairie Cérilly Loisirs Animations Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 2 47 97 76 60 cheminotch@wanadoo.fr

English :

Cérilly Loisirs Animations organizes a Christmas market with over 100 exhibitors and the presence of Santa Claus and Mother Christmas!

Rides, face painting, horse-drawn carriage rides from 2pm for the youngest, refreshments and mulled wine for the oldest.

German :

Cérilly Loisirs Animations organisiert einen Weihnachtsmarkt mit über 100 Ausstellern und der Anwesenheit von Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau!

Karussells, Kinderschminken, Kutschfahrten ab 14 Uhr für die Jüngsten, Getränkestand mit Glühwein für die Großen.

Italiano :

Cérilly Loisirs Animations organizza un mercatino di Natale con oltre 100 espositori e la presenza di Babbo Natale e Mamma Natale!

Giri sul luna park, pittura del viso, gite in carrozza trainata da cavalli a partire dalle 14.00 per i bambini più piccoli, rinfreschi e vin brulé per i più grandi.

Espanol :

Cérilly Loisirs Animations organiza un mercado navideño con más de 100 expositores y la presencia de Papá Noel y Mamá Noel

Atracciones, pintacaras, paseos en coche de caballos a partir de las 14.00 h para los más pequeños y refrescos y vino caliente para los mayores.

