Marché de Noël

Rue du Marché Cerisiers Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 08:00:00

fin : 2025-12-21 14:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Programme plus de 20 exposants, dégustation et vente de produits locaux et artisanaux, atelier maquillage et visite du Père Noël et stand photo de 10h à 12h. .

Rue du Marché Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 21 95

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Cerisiers a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Sens et Sénonais