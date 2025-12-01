Marché de Noël Cerisiers
Marché de Noël Cerisiers dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue du Marché Cerisiers Yonne
Début : 2025-12-21 08:00:00
fin : 2025-12-21 14:00:00
2025-12-21
Programme plus de 20 exposants, dégustation et vente de produits locaux et artisanaux, atelier maquillage et visite du Père Noël et stand photo de 10h à 12h. .
Rue du Marché Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 21 95
English : Marché de Noël
