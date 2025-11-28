Marché de Noël

43 route d’Aspach Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 14:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Pour Noël, les résidents de l’Institut Saint-André vous invitent à découvrir leurs créations décorations, objets faits main, bredele et réalisations uniques, toutes imaginées et confectionnées avec passion.

Pour Noël, retrouvez les stands d’objets et réalisations des résidents de l’Institut Saint-André. .

43 route d’Aspach Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 30 00 christophe.gaschy@glaubitz.fr

English :

For Christmas, the residents of the Institut Saint-André invite you to discover their creations: decorations, handmade objects, bredele and unique creations, all imagined and crafted with passion.

German :

Zu Weihnachten laden die Bewohner des Instituts Saint-André Sie ein, ihre Kreationen zu entdecken: Dekorationen, handgefertigte Gegenstände, Bredele und Einzelanfertigungen, die alle mit Leidenschaft erdacht und hergestellt wurden.

Italiano :

Per Natale, i residenti dell’Institut Saint-André vi invitano a scoprire le loro creazioni: decorazioni, oggetti fatti a mano, bredele e creazioni uniche, tutte immaginate e realizzate con passione.

Espanol :

Para Navidad, los residentes del Instituto Saint-André le invitan a descubrir sus creaciones: adornos, objetos artesanales, bredele y creaciones únicas, todo ello imaginado y realizado con pasión.

L’événement Marché de Noël Cernay a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay