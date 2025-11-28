Marché de Noël Cernay
Marché de Noël Cernay vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël
43 route d’Aspach Cernay Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-28 14:00:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
2025-11-28
Pour Noël, les résidents de l’Institut Saint-André vous invitent à découvrir leurs créations décorations, objets faits main, bredele et réalisations uniques, toutes imaginées et confectionnées avec passion.
43 route d’Aspach Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 30 00 christophe.gaschy@glaubitz.fr
English :
For Christmas, the residents of the Institut Saint-André invite you to discover their creations: decorations, handmade objects, bredele and unique creations, all imagined and crafted with passion.
German :
Zu Weihnachten laden die Bewohner des Instituts Saint-André Sie ein, ihre Kreationen zu entdecken: Dekorationen, handgefertigte Gegenstände, Bredele und Einzelanfertigungen, die alle mit Leidenschaft erdacht und hergestellt wurden.
Italiano :
Per Natale, i residenti dell’Institut Saint-André vi invitano a scoprire le loro creazioni: decorazioni, oggetti fatti a mano, bredele e creazioni uniche, tutte immaginate e realizzate con passione.
Espanol :
Para Navidad, los residentes del Instituto Saint-André le invitan a descubrir sus creaciones: adornos, objetos artesanales, bredele y creaciones únicas, todo ello imaginado y realizado con pasión.
