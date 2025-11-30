Marché de Noël Cernay
Marché de Noël Cernay dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
7 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
30¿ marché de Noël artisanat, bijoux, décorations et vin d'honneur. Moment convivial et solidaire !
30¿ marché de Noël de l’association ¿Le Lien¿ avec 18 stands d’artisanat, bijoux et décorations. Moment convivial avec vin d’honneur, idéal pour soutenir l’association et découvrir des créations originales. .
7 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 50 35
English :
30¿ Christmas market: crafts, jewelry, decorations and vin d?honneur. A convivial moment of solidarity!
German :
30¿ Weihnachtsmarkt: Kunsthandwerk, Schmuck, Dekorationen und Ehrenwein. Geselliger und solidarischer Moment!
Italiano :
30¿ Mercatino di Natale: artigianato, gioielli, decorazioni e vino. Un evento amichevole e solidale!
Espanol :
30¿ Mercadillo navideño: artesanía, bisutería, decoración y recepción de vino. ¡Un evento simpático y solidario!
L’événement Marché de Noël Cernay a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay