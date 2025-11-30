Marché de Noël Cernay

Marché de Noël Cernay dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

7 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

30¿ marché de Noël artisanat, bijoux, décorations et vin d’honneur. Moment convivial et solidaire !
30¿ marché de Noël de l’association ¿Le Lien¿ avec 18 stands d’artisanat, bijoux et décorations. Moment convivial avec vin d’honneur, idéal pour soutenir l’association et découvrir des créations originales.   .

7 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 50 35 

English :

30¿ Christmas market: crafts, jewelry, decorations and vin d?honneur. A convivial moment of solidarity!

German :

30¿ Weihnachtsmarkt: Kunsthandwerk, Schmuck, Dekorationen und Ehrenwein. Geselliger und solidarischer Moment!

Italiano :

30¿ Mercatino di Natale: artigianato, gioielli, decorazioni e vino. Un evento amichevole e solidale!

Espanol :

30¿ Mercadillo navideño: artesanía, bisutería, decoración y recepción de vino. ¡Un evento simpático y solidario!

L’événement Marché de Noël Cernay a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay