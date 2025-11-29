MARCHÉ DE NOËL CERS Cers

MARCHÉ DE NOËL CERS

Un Marché de Noël féérique avec boîte aux lettres du Père Noël, tombola américaine, restauration sur place et arrivée du Père Noël en fanfare.

Le Marché de Noël revient pour une édition encore plus festive et magique !

Artisans, gourmandises, décorations scintillantes et ambiance chaleureuse vous attendent pour une journée entièrement dédiée aux plaisirs de Noël.

Les enfants pourront déposer leur lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël, tandis que les plus joueurs tenteront leur chance à la tombola “américaine”, animée tout au long de l’événement.

Une restauration sur place permettra à chacun de savourer un moment gourmand entre deux découvertes.

Point fort de la journée l’arrivée du Père Noël en fanfare, un moment féérique et musical qui émerveillera petits et grands.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour vivre toute la magie de Noël en famille ! .

Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 30 29

English :

A magical Christmas Market with Santa’s letterbox, American tombola, on-site catering and Santa’s arrival with a brass band.

German :

Ein märchenhafter Weihnachtsmarkt mit Briefkasten des Weihnachtsmanns, amerikanischer Tombola, Essen und Trinken vor Ort und der Ankunft des Weihnachtsmanns mit Fanfarenklängen.

Italiano :

Un magico mercatino di Natale con la cassetta delle lettere di Babbo Natale, una tombola americana, catering in loco e l’arrivo di Babbo Natale con una banda di ottoni.

Espanol :

Un mercado navideño mágico con el buzón de Papá Noel, una tómbola americana, catering in situ y la llegada de Papá Noel con una banda de música.

