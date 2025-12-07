Marché de Noël Salle Emile Labadesse Cescau
Marché de Noël Salle Emile Labadesse Cescau dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle Emile Labadesse 67 route de Mazerolles Cescau Pyrénées-Atlantiques
Idées cadeaux et produits locaux en vente.
11h Visite du père Noël
14h Ateliers créatifs pour les enfants
15h Spectacle de magie. .
Salle Emile Labadesse 67 route de Mazerolles Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 75 01 23 cescavie@gmail.com
