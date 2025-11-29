Marché de Noël Cesny-les-Sources
Marché de Noël Cesny-les-Sources samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
12 Rue la Chesnaie Cesny-les-Sources Calvados
Marché de Noël à Cesny-Bois-Halbout.
Le Samedi de 14h à 17h Animation de rue, tour de calèche avec le père noël !
12 Rue la Chesnaie Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie
English :
Christmas market in Cesny-Bois-Halbout.
Saturday from 2pm to 5pm Street entertainment, horse-drawn carriage ride with Santa Claus!
German : Marché de Noël
Weihnachtsmarkt in Cesny-Bois-Halbout.
Am Samstag von 14 bis 17 Uhr Straßenanimation, Kutschfahrt mit dem Weihnachtsmann!
Italiano :
Mercatino di Natale a Cesny-Bois-Halbout.
Sabato dalle 14.00 alle 17.00 Animazione di strada, giro in carrozza con Babbo Natale!
Espanol :
Mercado de Navidad en Cesny-Bois-Halbout.
Sábado de 14.00 a 17.00 h Animación callejera, paseo en coche de caballos con Papá Noel
