MARCHÉ DE NOËL

Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël Artisanat d’art et gourmandises

Marché de Noël

80 exposants créateurs, artisans et producteurs vous attendent Salle Occitanie, Salle des Fêtes et sur le plan Jean Moulin. Ils vous présenteront le fruit de leur travail des bibelots, décorations, bijoux, maroquinerie, macramé, décorations de Noël, bougies, objets en bois, friandises et autres créations ou production, sans oublier les nombreux stands de restauration.

Un magnifique Père Noël pour ravir les plus petits les attendra à la salle des Fêtes, où ils pourront aussi se faire maquiller. Artisanat d’art et gourmandises

Organisé par le Foyer Rural .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 24 13 74 11 foyerruralcessenon34@gmail.com

English :

Christmas Market Arts and crafts and delicacies

German :

Weihnachtsmarkt Kunsthandwerk und Leckereien

Italiano :

Mercatino di Natale Arti e mestieri e prelibatezze

Espanol :

Mercado navideño Artesanía y delicatessen

L’événement MARCHÉ DE NOËL Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN