Marché de Noël en extérieur Cessey

Marché de Noël

en extérieur Place de la Mairie Cessey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 11:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Petit marché de noël avec une quinzaine d’exposants. Buvette et restauration sur place . Activités créatives enfants. Venue du père noël dans l’après-midi. .

en extérieur Place de la Mairie Cessey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 47 08 53

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Cessey a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON