Marché de Noël en extérieur Cessey
Marché de Noël en extérieur Cessey dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
en extérieur Place de la Mairie Cessey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 11:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Petit marché de noël avec une quinzaine d’exposants. Buvette et restauration sur place . Activités créatives enfants. Venue du père noël dans l’après-midi. .
en extérieur Place de la Mairie Cessey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 47 08 53
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Cessey a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON