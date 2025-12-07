MARCHÉ DE NOËL Ceyras
MARCHÉ DE NOËL Ceyras dimanche 7 décembre 2025.
9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras Hérault
Stands d’artisanat, de producteurs, de créateurs et d’artistes locaux. Tombola, buvette et crêpes.
Par le centre Rayonne et Créa de rêves. .
Stalls featuring local crafts, producers, designers and artists.
