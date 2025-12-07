MARCHÉ DE NOËL Ceyras

MARCHÉ DE NOËL

Cave Coopérative Ceyras Hérault

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Artisans & créateurs, Produits gourmands & stands de Noël.

Présence du père Noël.

Petite restauration, vin et chocolat chaud, crêpes.

Par l’Association des Parents d’Élèves .

Cave Coopérative Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 21 17 35 01 ape.ceyras@gmail.com

English :

Craftsmen & designers, gourmet products & Christmas stands.

