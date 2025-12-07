MARCHÉ DE NOËL Ceyras
MARCHÉ DE NOËL
Cave Coopérative Ceyras Hérault
Début : 2025-12-07
Artisans & créateurs, Produits gourmands & stands de Noël.
Présence du père Noël.
Petite restauration, vin et chocolat chaud, crêpes.
Par l’Association des Parents d’Élèves .
Cave Coopérative Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 21 17 35 01 ape.ceyras@gmail.com
English :
Craftsmen & designers, gourmet products & Christmas stands.
