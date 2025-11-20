Marché de Noël Chabeuil
Marché de Noël Chabeuil samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Centre-ville Chabeuil Drôme
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
2025-12-20
Le Marché du Père Noël de Chabeuil est de retour !
Centre-ville Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 67 61 11 comitedesfetesdechabeuil@orange.fr
English :
The Chabeuil Santa Claus Market is back!
German :
Der Markt des Weihnachtsmannes in Chabeuil ist wieder da!
Italiano :
Il Mercatino di Babbo Natale di Chabeuil è tornato!
Espanol :
¡Vuelve el Mercado de Papá Noel de Chabeuil!
