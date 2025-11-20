Marché de Noël Chabeuil

Marché de Noël

Centre-ville Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Le Marché du Père Noël de Chabeuil est de retour !

.

Centre-ville Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 67 61 11 comitedesfetesdechabeuil@orange.fr

English :

The Chabeuil Santa Claus Market is back!

German :

Der Markt des Weihnachtsmannes in Chabeuil ist wieder da!

Italiano :

Il Mercatino di Babbo Natale di Chabeuil è tornato!

Espanol :

¡Vuelve el Mercado de Papá Noel de Chabeuil!

