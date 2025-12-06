Marché de Noël Caveau de La Chablisienne Chablis

Marché de Noël

Caveau de La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur Chablis Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez découvrir les spécialités et créations d’artisans locaux présents, ainsi que notre sélection de vins pour les fêtes de fin d’année. Une belle occasion de faire vos achats de Noël lors de ce weekend festif ! .

Caveau de La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 89 98 caveau@chablisienne.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Chablis a été mis à jour le 2025-01-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)