Marché de Noël

Salle des Fêtes Chaillevette Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le marché de Noël se déroulera sur la seule journée du dimanche 7 décembre, à la salle des fêtes. Il compte habituellement une quarantaine d’exposants, allant de la déco aux produits de bouche. Possibilité de petite restauration sur place.

.

Salle des Fêtes Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 54 06 58 cmac.secretariat17890@gmail.com

English : Marche de noël

The Christmas market will take place on Sunday December 7, at the Salle des Fêtes. There are usually around forty exhibitors, ranging from decorations to food products. Snacks available on site.

German : Marche de noël

Der Weihnachtsmarkt findet nur am Sonntag, dem 7. Dezember, in der Festhalle statt. Normalerweise sind etwa 40 Aussteller vertreten, die von Dekoartikeln bis hin zu Lebensmitteln alles anbieten. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort einen kleinen Imbiss zu sich zu nehmen.

Italiano :

Il mercatino di Natale si terrà nella sala del villaggio domenica 7 dicembre. Di solito ci sono circa quaranta espositori, che vanno dalle decorazioni ai prodotti alimentari. Spuntini e merende sono disponibili in loco.

Espanol :

El domingo 7 de diciembre tendrá lugar el mercado navideño en la sala de fiestas del pueblo. Suele haber unos cuarenta expositores, desde adornos hasta productos alimenticios. Habrá aperitivos y tentempiés in situ.

L’événement Marché de Noël Chaillevette a été mis à jour le 2025-10-27 par Royan Atlantique