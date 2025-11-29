Marché de Noël Les Halles Châlus

Marché de Noël

Les Halles Avenue du 19 mars 1962 Châlus Haute-Vienne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Dès 9h30, plongez dans la magie des fêtes au cœur de Châlus de nombreux exposants, artisans et délicieux produits gourmands vous attendent pour préparer Noël comme il se doit.

À 16h, ne manquez pas l’arrivée du Père Noël suivie d’un goûter offert aux enfants !

Sur place buvette et restauration pour se réchauffer entre deux emplettes festives.

Évènement organisé par le comité des fêtes de Châlus. .

