Marché de Noël Les Halles Châlus samedi 13 décembre 2025.
Les Halles Avenue du 19 mars 1962 Châlus Haute-Vienne
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Dès 9h30, plongez dans la magie des fêtes au cœur de Châlus de nombreux exposants, artisans et délicieux produits gourmands vous attendent pour préparer Noël comme il se doit.
À 16h, ne manquez pas l’arrivée du Père Noël suivie d’un goûter offert aux enfants !
Sur place buvette et restauration pour se réchauffer entre deux emplettes festives.
Évènement organisé par le comité des fêtes de Châlus. .
Les Halles Avenue du 19 mars 1962 Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88
