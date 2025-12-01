Marché de Noël Chambon-sur-Voueize

Marché de Noël Chambon-sur-Voueize dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14

Décoration du sapin municipal, buvette et restauration sur place. Dégustation d’huîtres. Venez profiter du Père Noel avant sa tournée magique. .

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfchambonsurvoueize@gmail.com

