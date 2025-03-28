Marché de Noël Chamborand
Marché de Noël Chamborand dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Chamborand Creuse
Au programme
– de nombreux commerçants et artisans viendront vous proposer leurs créations,
– fondu/frites,
– vente de jus de pomme,
– passage du Père Noël à 17h 30, avec possibilité de faire des tours de calèches avant et après,
– lecture de contes de Noël. .
Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 33 81 aurelie.beauchet@gmail.com
