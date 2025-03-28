Marché de Noël Chamborand

Marché de Noël

Au programme

– de nombreux commerçants et artisans viendront vous proposer leurs créations,

– fondu/frites,

– vente de jus de pomme,

– passage du Père Noël à 17h 30, avec possibilité de faire des tours de calèches avant et après,

– lecture de contes de Noël. .

Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 33 81 aurelie.beauchet@gmail.com

