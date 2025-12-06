Marché de Noël Champagné Champagné
Place de l’église Champagné Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël de Champagné.
SAMEDI 6 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOEL
de 15h à 21h
En extérieur…ambiance d’un traditionnel Marché de Noël !
Place de l’église stands gastronomie et artisanat, chalet du Père-Noël, crèche provençale, animations, manège, balades à poneys…
Film de Noël 15h- salle polyvalente (Comité des Fêtes)
Gratuit
Restauration et buvette. .
Place de l’église Champagné 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 90 93
English :
Champagné’s Christmas market.
German :
Weihnachtsmarkt in Champagné.
Italiano :
Mercatino di Natale di Champagné.
Espanol :
Mercado de Navidad de Champagné.
L’événement Marché de Noël Champagné Champagné a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Le Mans