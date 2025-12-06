Marché de Noël Champagné Champagné

Marché de Noël Champagné

Place de l’église Champagné Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël de Champagné.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOEL

de 15h à 21h

En extérieur…ambiance d’un traditionnel Marché de Noël !

Place de l’église stands gastronomie et artisanat, chalet du Père-Noël, crèche provençale, animations, manège, balades à poneys…

Film de Noël 15h- salle polyvalente (Comité des Fêtes)

Gratuit

Restauration et buvette. .

Place de l’église Champagné 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 90 93

English :

Champagné’s Christmas market.

German :

Weihnachtsmarkt in Champagné.

Italiano :

Mercatino di Natale di Champagné.

Espanol :

Mercado de Navidad de Champagné.

