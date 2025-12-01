Marché de Noël Champagné-les-Marais

Marché de Noël

Marché de Noël organisé par la municipalité et les associations locales

Bar et restauration sur place

Vin chaud offert par la mairie

Présence du Père Noël .

Place Clemenceau Champagné-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 61 10 commune@champagnelesmarais.com

English :

Christmas market organized by the municipality and local associations

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Gemeinde und den örtlichen Vereinen

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal Comune e dalle associazioni locali

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el ayuntamiento y las asociaciones locales

