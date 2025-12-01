Marché de Noël Champagné-les-Marais
Marché de Noël Champagné-les-Marais samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Clemenceau Champagné-les-Marais Vendée
Début : 2025-12-13 15:30:00
2025-12-13
Marché de Noël organisé par la municipalité et les associations locales
Bar et restauration sur place
Vin chaud offert par la mairie
Présence du Père Noël .
Place Clemenceau Champagné-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 61 10 commune@champagnelesmarais.com
English :
Christmas market organized by the municipality and local associations
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert von der Gemeinde und den örtlichen Vereinen
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal Comune e dalle associazioni locali
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por el ayuntamiento y las asociaciones locales
