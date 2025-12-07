Marché de Noël

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Dans une ambiance semi-nocturne, chaque stand brillera de mille lumières pour offrir un cadre cosy et accueillant. De nombreux producteurs et artisans seront présents afin de vous proposer des produits de grande qualité.

Animations pour les enfants, présence du Père Noël de 11h à 12h30 et de 15h à 17h.

Buvette et petite restauration sur place.

Entrée libre. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Champagnole a été mis à jour le 2025-11-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA