Marché de Noël Champdeniers samedi 6 décembre 2025.
Boulodrome Champdeniers Deux-Sèvres
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Venez nombreux avec vos enfants à notre traditionnel marché de Noël de Champdeniers, présence du Père Noël, feu d’artifice, balade en calèche
Rappel…marché de Noël au boulodrome de Champdeniers…choucroute sur réservation le 6 décembre auprès de la mairie…
15€ par personne
Organisé par le Comité des fêtes et la mairie. .
Boulodrome Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 80 47
