Marché de Noël Champdeniers

Boulodrome Champdeniers Deux-Sèvres

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Venez nombreux avec vos enfants à notre traditionnel marché de Noël de Champdeniers, présence du Père Noël, feu d’artifice, balade en calèche

Rappel…marché de Noël au boulodrome de Champdeniers…choucroute sur réservation le 6 décembre auprès de la mairie…

15€ par personne

Organisé par le Comité des fêtes et la mairie. .

Boulodrome Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 80 47

