Marché de Noël Centre de Rencontre Champignelles

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Organisé par Les copains d’accord et le comité des fêtes.

Gastronomie, vin, artisanat, structure gonflable, promenade en poney, chorale des enfants à 16h, restauration et buvette sur place, panier garni à gagner. venu du Père-Noël dès 16h30 avec distribution de petits cadeaux pour les enfants sages. .

Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comite89350@gmail.com

