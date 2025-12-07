Marché de Noël Centre de Rencontre Champignelles
Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles Yonne
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07
Organisé par Les copains d’accord et le comité des fêtes.
Gastronomie, vin, artisanat, structure gonflable, promenade en poney, chorale des enfants à 16h, restauration et buvette sur place, panier garni à gagner. venu du Père-Noël dès 16h30 avec distribution de petits cadeaux pour les enfants sages. .
Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comite89350@gmail.com
