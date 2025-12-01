Marché de Noël Champigny-sur-Veude

Marché de Noël

9 rue d'Enfer Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venez vous régaler et choisir vos cadeaux !

Marché de Noël organisé par l’Association Champigny d’Hier À Demain et l’Association des Parents d’Elèves.

Nombreux exposants, présence du Père Noël, buvette et petite restauration sur place. .

9 rue d’Enfer Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 72 63 52

English :

Come treat yourself and choose your presents!

Christmas market organized by the Association Champigny d’Hier À Demain and the Association des Parents d’Elèves.

German :

Kommen Sie, um zu schlemmen und Geschenke auszusuchen!

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Association Champigny d’Hier À Demain und der Association des Parents d’Elèves.

Italiano :

Venite a regalarvi e a scegliere i vostri regali!

Mercatino di Natale organizzato dall’Associazione Champigny d’Hier À Demain e dall’Associazione dei genitori.

Espanol :

¡Venga a darse un capricho y a elegir sus regalos!

Mercado de Navidad organizado por la Asociación Champigny d’Hier À Demain y la Asociación de Padres de Alumnos.

