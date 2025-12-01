Marché de Noël Champigny-sur-Veude
Marché de Noël Champigny-sur-Veude dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
9 rue d’Enfer Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Venez vous régaler et choisir vos cadeaux !
Marché de Noël organisé par l’Association Champigny d’Hier À Demain et l’Association des Parents d’Elèves.
Nombreux exposants, présence du Père Noël, buvette et petite restauration sur place. .
9 rue d’Enfer Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 72 63 52
English :
Come treat yourself and choose your presents!
Christmas market organized by the Association Champigny d’Hier À Demain and the Association des Parents d’Elèves.
German :
Kommen Sie, um zu schlemmen und Geschenke auszusuchen!
Weihnachtsmarkt, organisiert von der Association Champigny d’Hier À Demain und der Association des Parents d’Elèves.
Italiano :
Venite a regalarvi e a scegliere i vostri regali!
Mercatino di Natale organizzato dall’Associazione Champigny d’Hier À Demain e dall’Associazione dei genitori.
Espanol :
¡Venga a darse un capricho y a elegir sus regalos!
Mercado de Navidad organizado por la Asociación Champigny d’Hier À Demain y la Asociación de Padres de Alumnos.
