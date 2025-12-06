Marché de Noël Champrond
Marché de Noël Champrond samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Moulin de la Ronce Champrond Sarthe
Tarif : – –
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Ambiance magique, douce odeur de fête et plein d’idées cadeaux. Infos 06 09 83 57 37 .
Moulin de la Ronce Champrond 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 83 57 37
