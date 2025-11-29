Marché de Noël Rue Lucien Perreimond Champvert
Marché de Noël
Rue Lucien Perreimond Extérieur Bourg de la commune Champvert Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 20:30:00
2025-11-29
Retrouvez toute la journée producteurs et artisans et aussi
Animations de Noël
Jorianne et ses chants de Noël
Déambulation du Père Noël
Promenade en calèche
Vente de sapins
20h00 feu d’artifice de Noël
Buvette et restauration sur place Tartiflette et vin chaud .
Rue Lucien Perreimond Extérieur Bourg de la commune Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 52 24 95 cdfchampivertin@gmail.com
