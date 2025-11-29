Marché de Noël Rue Lucien Perreimond Champvert

Marché de Noël

Rue Lucien Perreimond Extérieur Bourg de la commune Champvert Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 20:30:00

Retrouvez toute la journée producteurs et artisans et aussi

Animations de Noël

Jorianne et ses chants de Noël

Déambulation du Père Noël

Promenade en calèche

Vente de sapins

20h00 feu d’artifice de Noël

Buvette et restauration sur place Tartiflette et vin chaud .

Rue Lucien Perreimond Extérieur Bourg de la commune Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 52 24 95 cdfchampivertin@gmail.com

