Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Rue Lucien Perreimond Champvert

Marché de Noël

Marché de Noël Rue Lucien Perreimond Champvert samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

Rue Lucien Perreimond Extérieur Bourg de la commune Champvert Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 20:30:00

Date(s) :
2025-11-29

Retrouvez toute la journée producteurs et artisans et aussi

Animations de Noël
Jorianne et ses chants de Noël
Déambulation du Père Noël
Promenade en calèche
Vente de sapins

20h00 feu d’artifice de Noël

Buvette et restauration sur place Tartiflette et vin chaud   .

Rue Lucien Perreimond Extérieur Bourg de la commune Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 52 24 95  cdfchampivertin@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Champvert a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Sud Nivernais