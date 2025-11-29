Marché de Noël Chantelle

Marché de Noël

Marché de Noël

Salle Chardonnet, au stade Chantelle Allier

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Marché de Noël des Artistes et artisans organisé par l’Association la Galerie de l’Oscambre.; Maquillage pour enfants, démonstrations de dessin et vannerie, tombola, gâteaux, et participation des parents d’élèves pour les crêpes, soupes et vin chaud .

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 56 26 18

English :

Artists’ and craftsmen’s Christmas market organized by the Association la Galerie de l’Oscambre; Face painting for children, drawing and basketry demonstrations, tombola, cakes, and participation of parents for pancakes, soups and mulled wine.

German :

Weihnachtsmarkt der Künstler und Kunsthandwerker, organisiert von der Association la Galerie de l’Oscambre; Kinderschminken, Zeichen- und Korbflechtvorführungen, Tombola, Kuchen und die Eltern der Schüler sorgen für Crêpes, Suppen und Glühwein.

Italiano :

Mercatino di Natale di artisti e artigiani organizzato dall’Associazione la Galerie de l’Oscambre; Face painting per i bambini, dimostrazioni di disegno e cesteria, tombola, torte e la partecipazione dei genitori per frittelle, zuppe e vin brulé.

Espanol :

Mercado navideño de artistas y artesanos organizado por la Asociación la Galerie de l’Oscambre; pintacaras para los niños, demostraciones de dibujo y cestería, tómbola, pasteles, y participación de los padres para tortitas, sopas y vino caliente.

