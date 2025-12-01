Marché de Noël EHPAD de Chantelle Chantelle

Marché de Noël

EHPAD de Chantelle 18 place de la Chaume Chantelle Allier

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-12 17:00:00

2025-12-12

Vivez la magie des fêtes au Marché de Noël de l’EHPAD de Chantelle ! Créateurs, gourmandises, idées cadeaux et ambiance chaleureuse vous attendent. Une belle sortie pour préparer Noël en famille

EHPAD de Chantelle 18 place de la Chaume Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 63 20 accueil@ehpad-chantelle.fr

English :

Experience the magic of the festive season at the Chantelle EHPAD Christmas Market! Designers, delicacies, gift ideas and a warm atmosphere await you. A great way to get ready for Christmas with your family

German :

Erleben Sie den Zauber der Festtage auf dem Weihnachtsmarkt des Alten- und Pflegeheims Chantelle! Designer, Leckereien, Geschenkideen und eine gemütliche Atmosphäre erwarten Sie. Ein schöner Ausflug, um sich mit der Familie auf Weihnachten vorzubereiten

Italiano :

Vivete la magia delle feste al Mercatino di Natale di Chantelle EHPAD! Vi aspettano designer, prelibatezze, idee regalo e una calda atmosfera. Un ottimo modo per prepararsi al Natale con la famiglia

Espanol :

Vive la magia de las fiestas en el Mercado de Navidad de Chantelle EHPAD Le esperan diseñadores, delicatessen, ideas para regalos y un ambiente acogedor. Una forma estupenda de prepararse para la Navidad en familia

L’événement Marché de Noël Chantelle a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Val de Sioule