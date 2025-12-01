Marché de Noël EHPAD de Chantelle Chantelle
Marché de Noël EHPAD de Chantelle Chantelle vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
EHPAD de Chantelle 18 place de la Chaume Chantelle Allier
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-12 17:00:00
2025-12-12
Vivez la magie des fêtes au Marché de Noël de l’EHPAD de Chantelle ! Créateurs, gourmandises, idées cadeaux et ambiance chaleureuse vous attendent. Une belle sortie pour préparer Noël en famille
EHPAD de Chantelle 18 place de la Chaume Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 63 20 accueil@ehpad-chantelle.fr
English :
Experience the magic of the festive season at the Chantelle EHPAD Christmas Market! Designers, delicacies, gift ideas and a warm atmosphere await you. A great way to get ready for Christmas with your family
German :
Erleben Sie den Zauber der Festtage auf dem Weihnachtsmarkt des Alten- und Pflegeheims Chantelle! Designer, Leckereien, Geschenkideen und eine gemütliche Atmosphäre erwarten Sie. Ein schöner Ausflug, um sich mit der Familie auf Weihnachten vorzubereiten
Italiano :
Vivete la magia delle feste al Mercatino di Natale di Chantelle EHPAD! Vi aspettano designer, prelibatezze, idee regalo e una calda atmosfera. Un ottimo modo per prepararsi al Natale con la famiglia
Espanol :
Vive la magia de las fiestas en el Mercado de Navidad de Chantelle EHPAD Le esperan diseñadores, delicatessen, ideas para regalos y un ambiente acogedor. Una forma estupenda de prepararse para la Navidad en familia
