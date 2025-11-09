Marché de Noël Salles des Fêtes Chantillac

Marché de Noël Salles des Fêtes Chantillac dimanche 9 novembre 2025.

Marché de Noël

Salles des Fêtes Mairie Chantillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Découvrez la magie de Noël à Chantillac ! Rejoignez-nous au marché de Noël et trouvez des cadeaux uniques, savourez des délices saisonniers et vivez l’esprit festif. Un moment inoubliable vous attend !

.

Salles des Fêtes Mairie Chantillac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 74

English : Marché de Noël

Discover the magic of Christmas in Chantillac! Join us at the Christmas market and find unique gifts, savour seasonal delights and live the festive spirit. An unforgettable experience awaits you!

German : Marché de Noël

Entdecken Sie den Weihnachtszauber in Chantillac! Besuchen Sie uns auf dem Weihnachtsmarkt und finden Sie einzigartige Geschenke, genießen Sie saisonale Köstlichkeiten und erleben Sie die festliche Stimmung. Ein unvergesslicher Moment wartet auf Sie!

Italiano : Marché de Noël

Scoprite la magia del Natale a Chantillac! Unitevi a noi nel mercatino di Natale per trovare regali unici, assaporare le delizie di stagione e vivere lo spirito delle feste. Vi aspetta un’esperienza indimenticabile!

Espanol : Marché de Noël

Descubra la magia de la Navidad en Chantillac Únase a nosotros en el mercado navideño y encuentre regalos únicos, saboree las delicias de la temporada y viva el espíritu festivo. Le espera una experiencia inolvidable

L’événement Marché de Noël Chantillac a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme du Sud Charente