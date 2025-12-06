Marché de Noël Chantrans
Marché de Noël Chantrans samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de l’Église Chantrans Doubs
Gratuit
Le Marché de Noël de Chantrans débarque le 6 décembre 2025 à 17h Place de l’Église.
On a même prévenu la NASA, au cas où ça parte en orbite.
* 18h15 Chants des enfants
Ils chanteront.
On ne sait pas quoi, mais ça promet.
* 19h Père Noël
Il vient… sauf si ses rennes font grève.
* 19h30 Show lumineux
Tellement brillant que tu risques d’aveugler un lutin.
* Marrons chauds gratuits
Parce qu’on ne sait plus quoi en faire.
* Vin chaud Crêpes Buvette
Priorité nationale.
* Flammenkuches “La Flam’ de Lulu”
Mange ou subis le regard de Lulu.
* Exposants + Tombola
Lots possibles
– Un câlin d’un lutin
– Une clémentine magique
– Ou peut-être un vrai cadeau (qui sait)
* Ambiance Matthieu Moinel
Plus énergique qu’un lutin sous Red Bull.
– Viens (même en pull moche).
– Ne viens pas sans esprit de Noël. .
Place de l’Église Chantrans 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
