Marché de Noël Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély
Marché de Noël Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël Chapelle des Bénédictines
Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-29 20:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Les artistes, artisans et les producteurs de Saint-Jean-d’Angély et ses alentours font leur marché de Noël.
.
Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 61 53
English :
false
German :
Künstler, Handwerker und Produzenten aus Saint-Jean-d’Angély und Umgebung veranstalten ihren Weihnachtsmarkt.
Italiano :
Artisti, artigiani e produttori di Saint-Jean-d’Angély e dintorni organizzano i loro mercatini di Natale.
Espanol :
Artistas, artesanos y productores de Saint-Jean-d’Angély y alrededores celebran sus mercados navideños.
L’événement Marché de Noël Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-11-20 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme