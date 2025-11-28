Marché de Noël Chapelle des Bénédictines

Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

2025-11-28

Les artistes, artisans et les producteurs de Saint-Jean-d’Angély et ses alentours font leur marché de Noël.

Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 61 53

Künstler, Handwerker und Produzenten aus Saint-Jean-d’Angély und Umgebung veranstalten ihren Weihnachtsmarkt.

Artisti, artigiani e produttori di Saint-Jean-d’Angély e dintorni organizzano i loro mercatini di Natale.

Artistas, artesanos y productores de Saint-Jean-d’Angély y alrededores celebran sus mercados navideños.

