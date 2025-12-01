Marché de Noël Chapelle-des-Bois
Marché de Noël Chapelle-des-Bois dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Mairie Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Organisé par la mairie et les amis de l ‘école .
Plusieurs exposants présents artisanats et produits locaux;
animation LEGO de 10h à 12h et de 13h à 15h
Venue du père Noël vers 16h. Concours de bûches.
Buvette et restauration sur place .
Mairie Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 55 53 91 lesamisdelecolechapelle25@outlook.fr
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS