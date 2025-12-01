Marché de Noël Chapelle-des-Bois

Marché de Noël

Mairie Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Organisé par la mairie et les amis de l ‘école .

Plusieurs exposants présents artisanats et produits locaux;

animation LEGO de 10h à 12h et de 13h à 15h

Venue du père Noël vers 16h. Concours de bûches.

Buvette et restauration sur place .

Mairie Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 55 53 91 lesamisdelecolechapelle25@outlook.fr

