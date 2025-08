Marché de Noël Musée du jouet Charmes

Marché de Noël Musée du jouet Charmes vendredi 5 décembre 2025.

Marché de Noël

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Le Musée du Jouet de Charmes vous invite à son Marché de Noël pour vivre la magie des fêtes. Venez trouver des cadeaux uniques et profiter d’une ambiance chaleureuse pour démarrer les célébrations de fin d’année.

Musée du jouet 11 rue François Mitterrand Charmes 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 00 77 73 lechevalabascule03@orange.fr

English :

The Musée du Jouet de Charmes invites you to its Christmas Market to experience the magic of the festive season. Come and find unique gifts and enjoy a warm atmosphere to kick-start the end-of-year celebrations.

German :

Das Musée du Jouet de Charmes lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein, um den Zauber der Festtage zu erleben. Finden Sie einzigartige Geschenke und genießen Sie die gemütliche Atmosphäre, um die Feierlichkeiten zum Jahresende zu beginnen.

Italiano :

Il Musée du Jouet de Charmes vi invita al suo mercatino di Natale per vivere la magia delle feste. Venite a trovare regali unici e a godere di una calda atmosfera per dare il via alle festività.

Espanol :

El Musée du Jouet de Charmes le invita a su Mercado de Navidad para vivir la magia de las fiestas. Ven a encontrar regalos únicos y disfruta de un ambiente cálido para dar el pistoletazo de salida a las fiestas.

