Marché de Noël Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye
Marché de Noël
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:30:00
2025-12-14
Exposition et vente artisanale, tombola des écoles, vin chaud, boudin, restauration sur place, pour les enfants friandises distribuées par le Père-Noël, photos, maquillage. .
Villefranche Saint-Phal Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté marie11boop@orange.fr
