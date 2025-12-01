Marché de Noël Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye

Marché de Noël

Villefranche Saint-Phal Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye Yonne

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

2025-12-14

Exposition et vente artisanale, tombola des écoles, vin chaud, boudin, restauration sur place, pour les enfants friandises distribuées par le Père-Noël, photos, maquillage. .

Villefranche Saint-Phal Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté marie11boop@orange.fr

