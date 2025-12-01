Marché de Noël Sous la Halle Charny Orée de Puisaye

Marché de Noël

Sous la Halle Dans la Grande Rue Charny Orée de Puisaye Yonne

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Nombreux exposants, activité, et magie de Noël . .

Sous la Halle Dans la Grande Rue Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté apecharny89@gmail.com

