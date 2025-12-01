Marché de Noël Sous la Halle Charny Orée de Puisaye

Marché de Noël Sous la Halle Charny Orée de Puisaye dimanche 21 décembre 2025.

Marché de Noël

Sous la Halle Dans la Grande Rue Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :
2025-12-21

Nombreux exposants, activité, et magie de Noël .   .

Sous la Halle Dans la Grande Rue Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   apecharny89@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-11-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !