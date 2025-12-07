Marché de Noël Salle des fêtes Charron
Marché de Noël Salle des fêtes Charron dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Rue du 19 mars 1962 Charron Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Nombreux exposants, photos avec le père Noël, restauration sur place et ventes de sapin (sur réservation au 06 88 79 01 31).
Entrée gratuite.
Salle des fêtes Rue du 19 mars 1962 Charron 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 01 34 lesjoyeuxbenevoles@gmail.com
English :
Numerous exhibitors, photos with Santa Claus, on-site catering and Christmas tree sales (by reservation on 06 88 79 01 31).
Free admission.
German :
Zahlreiche Aussteller, Fotos mit dem Weihnachtsmann, Verpflegung vor Ort und Tannenbaumverkauf (Reservierung erforderlich unter 06 88 79 01 31).
Eintritt frei.
Italiano :
Numerosi espositori, foto con Babbo Natale, ristorazione in loco e vendita di alberi di Natale (su prenotazione al numero 06 88 79 01 31).
Ingresso libero.
Espanol :
Numerosos expositores, fotos con Papá Noel, restauración in situ y venta de árboles de Navidad (previa reserva en el 06 88 79 01 31).
Entrada gratuita.
