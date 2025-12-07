Marché de Noël Salle des fêtes Charron

Marché de Noël

Salle des fêtes Rue du 19 mars 1962 Charron Charente-Maritime

Nombreux exposants, photos avec le père Noël, restauration sur place et ventes de sapin (sur réservation au 06 88 79 01 31).

Entrée gratuite.

.

+33 6 88 79 01 34 lesjoyeuxbenevoles@gmail.com

English :

Numerous exhibitors, photos with Santa Claus, on-site catering and Christmas tree sales (by reservation on 06 88 79 01 31).

Free admission.

German :

Zahlreiche Aussteller, Fotos mit dem Weihnachtsmann, Verpflegung vor Ort und Tannenbaumverkauf (Reservierung erforderlich unter 06 88 79 01 31).

Eintritt frei.

Italiano :

Numerosi espositori, foto con Babbo Natale, ristorazione in loco e vendita di alberi di Natale (su prenotazione al numero 06 88 79 01 31).

Ingresso libero.

Espanol :

Numerosos expositores, fotos con Papá Noel, restauración in situ y venta de árboles de Navidad (previa reserva en el 06 88 79 01 31).

Entrada gratuita.

