Marché de noël Charroux

Marché de noël

Cœur de village Charroux Allier

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Vivez la magie de Noël à Charroux ! Artisanat, saveurs locales, animations, Père Noël et illuminations vous attendent dans l’un des plus beaux villages de France.

Cœur de village Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 81 65 mairiecharroux03@orange.fr

English :

Experience the magic of Christmas in Charroux! Crafts, local flavors, entertainment, Santa Claus and illuminations await you in one of France?s most beautiful villages.

German :

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in Charroux! Kunsthandwerk, lokale Köstlichkeiten, Animationen, der Weihnachtsmann und die Beleuchtung erwarten Sie in einem der schönsten Dörfer Frankreichs.

Italiano :

Vivete la magia del Natale a Charroux! Artigianato, sapori locali, animazione, Babbo Natale e luminarie vi aspettano in uno dei più bei villaggi della Francia.

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en Charroux Artesanía, sabores locales, animaciones, Papá Noel e iluminaciones le esperan en uno de los pueblos más bonitos de Francia.

